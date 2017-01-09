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Понедельник, Январь 9, 2017 - 22:46

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

13:24
В 2017 году ожидается начало нового политического цикла и «пересменки» в высоких киевских кабинетах
11:47
Луценко в новогоднем шабаше опять напросился в клиенты к Кузьмину. Видео
10:13
Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. The Times
09:40
Байден везет приговор по Майдану или войну
12:46
В Голландии конфисковали материалы журналистского расследования катастрофы MH17
11:20
Опустошенный Киев в снежном плену ждет пока у чиновников закончится коктейли под пальмами. Фото
10:30
Как Пашинский по телефону освобождал из СИЗО главаря титушек из Днепропетровской ОГА. Видео
09:55
Только "тупые" люди, или дураки не хотят "иметь хорошие отношения с Россией".
21:35
В деле Пашинского Антон Геращенко превратился в окончательный фейк
13:13
Савченко разгромила Порошенко и заявила, что пока выжидает
12:23
У Луценко большие проблемы - Кузьмин опять ему наступил на хвост. Видео
11:31
У Трампа посоветовали Украине самоисключиться из геополитики
11:15
Порошенко заявил о своем исключительном праве решать, что будет с Украиной
18:41
На коррсчетах ПриватБанка денег осталось до 15 января -ловкость рук. Эксперты
17:02
У Филарета призвали снять Порошенко, отправить в тюрьму, а к власти привести военных
15:51
"Взвейся-развейся", или блаблабла от президента для народа
14:57
Рабинович обиделся, что дух писателя Александра Олеся последние 10 лет никто в Украине не вызывал.
12:22
Украина заложила фундамент разрыва дипотношений с Францией
10:33
НАБУ возбудило дело за назначение Луценко генпрокурором за взятку. Документ
09:45
Председатель ОБСЕ Себастьян Курц призвал выполнить Минские соглашения
09:34
Украина решила лишить мир могил великих украинцев
20:59
Насильники и убийцы могут спать спокойно - Филарет "благословил". Видео
18:33
СБУ примет меры по поводу позиции Марин Ле Пен по Крыму
17:24
Защита потерпевшего от действий Пашинского ставит цель - закономерный переезд депутата в колонию
12:33
В 2017 году все выборы в Европе выиграет Путин. The Times
09:15
Прокуратура должна выяснить способен ли не тренированный тщедушный депутат после удара по голове на
08:41
Порошенко не нужны 250 000 АТОшников - нечем кормить
08:17
Санкции Обамы против России нацелены осложнить жизнь Трампу. The National Interest
17:00
Watsons из-за русскоязычного продавца успели переобуть в ROSHEN за новогоднюю ночь. Фотофакт
15:57
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА / СТАТЬИ

Укаинскую политику ждет большая корректировка: между «зрадой» и здравым смыслом

Издание The Wall Street Journal на самом деле авторитетно, но не стоит переоценивать авторитетность этих двух публикаций. Они были бы таковыми, если бы действительно появились в журнале в качестве его собственных статей. Но эти публикации прошли в рубрике «Мнения», которая работает по принципу «платишь деньги — получаешь возможность опубликовать свою позицию».

В любом случае, сама публикация Пинчука, конечно, говорит нам, что он хочет вписаться в эти новые тренды с Трампом, с грядущими европейскими выборами и т.д.

Он — человек, считающий себя частью европейской и мировой бизнес-элиты — понимает прекрасно, что это крайне некомфортно и дальше быть в совершенно бесперспективной струе украинской политики. Потому он выступает фактически с повторением позиции, уже неоднократно сформулированной людьми, близкими к команде Трампа

Полный текст статьи читайте здесь.

Разброд, одиночество и шатания - общественные настроения в Украине сегодня

Причины изменения настроений тех, кто выходил на «евромайданы», очевидны. Они хотели радикально изменить жизнь в Украине к лучшему, но их надежды не оправдались. Положительных сдвигов, по сути, нет.

По-прежнему нет согласия между западными и восточными регионами Украины по важнейшим проблемам внутренней и внешней политики. В том числе и по важнейшему вопросу войны в Донбассе. По данным Центра Разумкова, в феврале 2016 года за продолжение этой войны высказывалось 36% опрошенных жителей на западе и в центре страны и лишь чуть более 20% – на юго-востоке .

Предоставить особый статус отдельным регионам Донецкой и Луганской областей, как того требуют Минские соглашения, готовы были только 11% опрошенных на западе и около 13% – в центре, тогда как на юго-востоке таких людей в три раза больше –37% .

Сохраняется и всевластие олигархов. Как и раньше, контролируют они средства массовой информации . По данным социологов Фонда «Демократические инициативы», ухудшение ситуации с правами человека после «Евромайдана» отметили в декабре 2016 года 35,2 % всех опрошенных (тех, кто считал, будто эта ситуация улучшилась, было почти в десять раз меньше – только 3,9%) . Не снизился, а повысился после революции-переворота уровень коррупции.
 

Полный текст статьи читайте здесь.

 

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Юмористы студии "Квартал 95" записали пародию на новогоднее поздравление президента Украины

Ролик появился на официальном портале комиков в YouTube и его уже посмотрели более 700 тысяч человек.

При этом команда Владимира Зеленского успела подметить, что каждое новогоднее поздравление украинских президентов традиционно начинается со слов: "Шановні українці, цей рік був важким"... 

При смене пяти президентов ни разу не было "легкого года", - шутит "Квартал 95". 