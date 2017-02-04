Ахметов распоряжается последним - решающим - голосом.

И его профессионально обложили со всех сторон.

Первое: обеспечили разрушение бизнес. Везде. ДТЭК уже сгенерировал более 2,6 млрд.$ убытков. Закупка угля только через Центрэнерго (а кто у нас неформально курирует ЦЭ?))). Нарастающие неплатежи по тепловым тарифам). И насколько я понимаю, для ахметовского банка (ПУМБа) подготовлен свой "приватовский сценарий". Президентский джокер в рукаве).

Второе: жесткая "русская претензия", которая вылилась в окончательное изгнание с Донбасса, отжимом крупнейшего Фарлепа и чего-то помелочи. Причина? Оппоблок должен принять внутрь Медведчука и начинать сильно шатать, чтобы выйти на обязательные досрочные...

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