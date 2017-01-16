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Понедельник, Январь 16, 2017 - 18:03

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

17:39
Трамп отчитал ЦРУ : "посмотрите на Крым и Украину"
15:14
Мер Днепра Борис Филатов назвал активистов "тупыми и трусливыми тварями"
13:51
Евросоюз заплатил Портнову за безграмотность ГПУ. Документ
13:33
Яценюк похвастался, что тоже может "тыкнуть" большому вице-президенту Байдену
13:03
Именем доктора Лизы назван детский санаторий в Евпатории
12:44
Ульяна Супрун высчитала, что за 210 грн в год, можно целый год лечиться бесплатно, но просроченными
11:34
Суд над Ефремовым начался с назначения государственного адвоката - так быстрее
10:54
Порошенко, прощаясь с Баденом, заверил, что у него есть силы воевать от лица всего мира
09:42
Гройсман выразил радость от того, что Байден уходит с "Украиной в сердце"
09:19
Чтобы удержать хотя бы 30 грн за доллар, Украине нужно внешних 5-10 миллиардов долларов . Эксперт
09:09
Байден прилетел, чтоб "усложнить процесс продажи Украины" и немного про "реформы
07:58
Порошенко получил предупреждение от Шойгу о последствиях от бряцаний оружием
07:40
Трамп готов снимать санкции с России
07:23
Пострадавший от действий Пашинского переживает, что у нардепа "крыша потекла"
21:29
План по Пашинскому: или Рада его отправит под суд, или за него ответит власть и ГПУ, или коалиция
19:14
Потерпевший от гнева Порошенко Саакашвили полетел к Трампу с голым пузом. Видео
17:29
Наличный доллар достиг сегодня 29 грн. Что происходит? Что дальше? Эксперт
17:14
Пашинский на перекресном допросе пошел в жесткий отказ
17:01
Из Лукьяновского СИЗО депортируют "торнадовцев" от греха подальше
16:39
Что-то прогнило в американском королевстве: почему Обама медлил с принятием мер в ответ на
09:24
Кузьмин: по факту государственной измены Порошенко требую от СБУ возбудить уголовное дело. Документ
09:11
Никакой полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе не будет. Себастиан Курц
08:23
В украинской политической элите "много пацанов, которых как лохов не разведешь".
08:03
Вспомнить всё. В США Обаме начали выставлять первые счета за бессмысленную политику
07:35
На похоронах гривны НБУ обкрадывает Украину под чистую. Работу по улучшению жизни населения пора
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Списки Савченко - это крах Порошенко: Надежда или первая проснулась, или она вершила айсберга
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА / СТАТЬИ

План по Пашинскому: или Рада его отправит под суд, или за него ответит власть и ГПУ, или коалиция и НФ будут раздавлены

Подытоживая примерный план на начало недели, хочу отметить, что он будет дополняться ещё десятками пунктов, жалоб, ходатайств, заявлений, апелляционных жалоб и т.д. до тех пор, пока высшее политическое руководство не прийдет к выводу, что фигуранта дешевле сдать, чем защищать.

В конечном и итоге, мы либо добьёмся от ГПУ внесения представления в парламент на арест депутата, либо персонификации ответственности за его выстрел на руководителях государства и ГПУ, либо, в худшем случае, потопчемся на коалиции и Народном Фронте, наглядно продемонстрировав организованную преступную группу из правоохранителей и правящих депутатов.

Полный текст статьи читайте здесь.

Порошенко тайно финансирует российскую армию и насаждает атмосферу страха и безысходности

После моего заявления о государственной измене Порошенко Администрация президента поручила генпрокурору лишить меня свободы любым , даже незаконным, способом. И все для того, чтобы не дать мне возможности говорить правду и добиваться справедливости .

Многие журналисты, писавшие или говорившие правду о ситуации в Украине покинули родину , но демократическая Европа стыдливо не замечает этого. Европейские демократы предпочитают закрывать глаза и на то, что в Украине идет  массовая зачистка оппозиционных СМИ , репрессиям подвергаются все, кто может критиковать власть.

Полный текст статьи читайте здесь.

 

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Опубликованные списки пленных сейчас некорректны, данные будут уточняться. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила народный депутат Украины Надежда Савченко.

"Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче. И я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются - без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ", - говорит Савченко.

Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке". 

"В дальнейшем, действительно, эти списки должен был президент Украины послать всем президентам, их нужно было распространить среди мировых политиков и сказать, что это те люди, поименно, которые идут по обмену в минских договоренностях, в первую очередь эти списки должны быть направлены "нормандской четверке ", и почему Россия до сих пор не выполнила эти условия. Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - говорит она.