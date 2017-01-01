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Воскресенье, Январь 1, 2017 - 11:01

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

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В Киеве ночью была вооруженная погоня со стрельбой с участием 6 патрульных экипажей
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Обмен пленных в формате "всех на всех" может состояться в канун Рождества
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Плетью Обаму не перешибёшь - жалко только Керри
08:30
Плетью Обаму не перешибёшь - жалко только Керри
08:09
"Беспомощный, глупый и озлобленный неудачник" Обама "нанес удар по Вашингтону"
09:57
В 2017 году Украину ждет возможная газовая война с Россией. Deutsche Welle
08:23
Усталость от Украины сменилась раздражением. Эксперты
07:44
Путин и Трамп поделят мир на «Ялте 2.0». Neue Zürcher Zeitung
07:10
Трамп призвал США «заняться своей жизнью»
07:03
Charlie Hebdo поглумились над Керри Фишер
07:55
31 декабря в каждый украинский дом прийдет агент Кремля
07:42
Евросоюз "закрыл глаза" на Украину и стал заложником "дикости" Майдана. Freitag
07:26
Украина перед выбором: или признание госпереворота в 2014, или потеря суверенитета
12:47
События в Киеве в 2014 году признаны госпереворотом. Московский суд
11:43
Парасюк признался, что он "не герой" и не готов убить российского посла. Видео
11:10
В Донецке задались вопросом: исчезнет ли ROSHEN из магазинов из-за блокады
10:22
Украина прозевала деньги Януковича, они достались литовцам
10:04
Украина освободила россиянина Владимира Безобразова осужденного в Одессе за посягательство на
09:45
ДНР передала пленных женщин главе " Офицерского корпуса" Владимиру Рубану
07:48
Основная версия крушения рейса Ту-154 ошибка пилотирования
07:29
Генри Киссинджер советует Трампу уступить сферу влияния на территории бывшего СССР. Bild
07:15
На месте крушения самолёта Ту-154 в Чёрном море обнаружены тела 12 погибших и почти 160 фрагментов
07:03
Украина забрала 60 барж по контракту 27-летней давности
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"АТБ" самый грязный и опасный супермаркет. Эксперты
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ЛДНР отдадут Савченко двух пленных женщин
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА / СТАТЬИ

Арсений Петрович явно уловил запах гниения Системы. Президентские?

Сам ли уловил или же подсказали? - неважно. Важно, что в считанные дни эКС ломанулся так, что глаза всех прочих полит/конкурентов превратились в анимэ-шные).

Президент, и в этот уже нет сомнений, в одиночестве. Его жестко атакуют со всем сторон.

Атаки нарастают по разоблачительности, интенсивности и даже оскорбительности. Петр Алексеевич, - несмотря на сводки с индексами положительного упоминания о нем - вызывает жесточайшее разочарование в социальных средах. Холод на внешних рынках тоже нельзя замаскировать. Воздух буквально сочится радикальными ожиданиями. Ключевой ресурс, который пока еще эффективно работает в руках Петра Алексеевича - силовики. Генпрокурата и СБУ.

Ресурс, несомненно, действенный и пугающий. Но только в рамках короткой игры. До "завтра". А дальше?

Полный текст статьи читайте здесь.

Предсказателем 2017 года назначен Виктор Пинчук

3. Провести местные выборы на Донбассе, даже не получив контроля над оккупированными районами.
Такие выборы не будут прозрачными, но они продемонстрируют желание Украины мирной реинтеграции Донбасса. Свои усилия направить на помощь миллионам украинцев, покинувшим свои дома и тем, кто остался на территории конфликта и неизмеримо страдает от войны.

4. Отказаться от идеи вступления в НАТО и занять позицию военного нейтралитета. Тем более, что нас туда никто не зовет, но мы упорно продолжаем идти.

5. Получить новые гарантии безопасности от стран Запада, т.к. Будапештский меморандум не сработал.

Только ценой такого компромисса мы сможем обеспечить мир в нашей стране.

Полный текст статьи читайте здесь.

 

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