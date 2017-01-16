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Год назад в своем блоге на «Эхо Москвы» Евгений Гришковец разместил заметку «Весточки из Украины» – о письмах, которые он после двухлетнего перерыва вновь стал получать от своих украинских...
Интересная перепалка разгорелась недавно на страницах The Wall Street Journal. В конце прошлого месяца украинский олигарх и меценат Виктор Пинчук опубликовал в журнале статью, в которой...
Однажды, растянувшись в блестящем шизофреническом шпагате, мы так и не смогли определить для себя - чего же мы хотим от окружающего мира и что мы можем ему предложить взамен?
В Украине доморощенный истеблишмент все делал для того, чтобы людей разумных превратить в неразумных
Мы парализованы сами собой. Собственным мнением о "величии" ставленников и хозяев финансово-промышленных групп, или по-простому – бизнес-империй олигархов. Также тем, что рядовой гражданин...
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Украинские чиновники активно правят Википедию, участвуя в идеологических «войнах правок» с россиянами, и просто редактируют статьи о своих любимцах-футболистах. «Вести» выяснили, как...
Так получается, что представители украинской "элиты" решили общаться через американскую прессу. На предложения, озвученные Виктором Пинчуком в "The Wall Street Journal", свой ответ там же...
14 декабря 2016 года Печерский районный суд города Киева рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам военной прокуратуры ГП ПРИЙМАЧКА ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА и РАЗРЕШИЛ ЕМУ...
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Экс-первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин просит СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены президента Петра Порошенко. Об этом он заявил на своей странице...
Вот уж не думала, что предсказателем будущего выступит Виктор Пинчук.
«Позор руководителям тех стран, у которых в Национальный День траура не нашлось пары слов соболезнования для Российского народа!»
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Скоро валюту возможно будет купить по официальному курсу, который в два раза ниже рыночного. Эксперты
Приватизация Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины назвала окончательную даты продажи Одесского припортового...
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Kasus belli (латынь) - повод к конфликту, конфликтная ситуация. Неформальные размышления в связи со скорбными событиями последнего года украинской полиции. Даже в «раскованный сезон»...
Kasus belli (латынь) - повод к конфликту, конфликтная ситуация. Неформальные размышления в связи со скорбными событиями последнего года украинской полиции. Даже в «раскованный сезон»...