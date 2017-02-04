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Суббота, Февраль 4, 2017 - 04:36

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

13:00
Украина в НАТО - "это какое-то недоразумение" . Генсек НАТО Столтенберг
11:34
Дефолт, кредиты, чтоб отдавать кредиты, а потом или радикалы, или Россия - весь выбор Украины или
09:53
Как в Донецке сверкали пятки миссии ОБСЕ - бегство от обстрелов. Видео
09:07
Донецк и Авдеевка со слезами и потерями ждут решения своей судьбы и всей войны
07:26
Лицо ГПУ: пьяный загул прокуроров со стрельбой и Луценко без комментариев. Видео
06:51
Заседание совбеза ООН: в Авдеевке Украина показала силу, а Россия зубы
18:27
Филарет заявил, что в Украине идет гражданская война. Видео
14:51
Главу СБУ Василия Грицака вызывают в суд за покрывательство государственных преступников
14:12
Впереди поединок: гениальный Петр против гениальной Юли
12:39
100% госгарантии по возврату вкладов физлиц в ПриватБанке - нет. Глава правления Александр Шлапак
12:15
В Петербурге аноним с украинского номера заминировал Смольный, горсуд и прокуратуру
11:45
В Украине придумала, где взять 2 млрд долларов, в залоге детдома
09:13
Порошенко отпраздновал покупку у Коломойского телеканала 1+1. Источник
08:40
Донбасс в огне. Хроника разрушений и потерь
08:09
Больше всех снять санкции с России мечтает Порошенко, но обещает референдум по НАТО
22:50
Первая большая победа Трампа - друг Путина Рекс Тиллерсон стал Госсекретарем США
21:55
Эмблема Евровидения-2017 - красно-черные анальные шарики-лошарики
20:51
Без света и воды, под свист снарядов в Луганске люди вышивали лики Богородицы
20:09
Трамп закрывает Америку для Украины и украинцев
19:45
Мой враг тот, кто враг моему народу. Порошенко - враг народа. Надежда Савченко
12:56
Игра на уничтожение коксохимического сердца Ахметова
12:15
Попытка силовой цензуры говорит о неуверенности власти в собственных делах и силах - это агония.
11:24
Москва не исключает принуждения Киева к миру и выполнению Минска-2
09:46
Представители Оппозиционного Блока становятся игроком, к которому прислушиваются в Европе. Эксперт
09:00
Обострение в Авдеевке может быть способом проверки того, как изменилась для Украины ситуация на
08:18
В Германии указали Трампу, что отменять санкции против России - "это не по-американски"
08:00
К концу этого года Украина будет иметь только 65% от уровня развития экономики 1991 года
07:22
Мы не хотим нациста! В Испании взбунтовались фанаты против украинского футболиста
19:41
Насилие в таких масштабах, включая потерянные жизни, неприемлемо. ОБСЕ
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА / СТАТЬИ

Игра на уничтожение коксохимического сердца Ахметова

Ахметов распоряжается последним - решающим - голосом.

И его профессионально обложили со всех сторон.

Первое: обеспечили разрушение бизнес. Везде. ДТЭК уже сгенерировал более 2,6 млрд.$ убытков. Закупка угля только через Центрэнерго (а кто у нас неформально курирует ЦЭ?))). Нарастающие неплатежи по тепловым тарифам). И насколько я понимаю, для ахметовского банка (ПУМБа) подготовлен свой "приватовский сценарий". Президентский джокер в рукаве).

Второе: жесткая "русская претензия", которая вылилась в окончательное изгнание с Донбасса, отжимом крупнейшего Фарлепа и чего-то помелочи. Причина? Оппоблок должен принять внутрь Медведчука и начинать сильно шатать, чтобы выйти на обязательные досрочные...

 

Полный текст статьи читайте здесь.

В Украине придумала, где взять 2 млрд долларов, в залоге детдома

И тем не менее в плане Кулебы есть одна загвоздка. Чтобы реализовать его план, Украине понадобится получить от ЕС два миллиарда долларов на период в десять лет. В стране, где система государственного обеспечения и без того полностью коррумпирована, это большой риск. Когда в прошлом году новое законодательство потребовало от чиновников декларировать свой капитал, на поверхность внезапно всплыли огромные пачки наличных денег, бесчисленные автомобили класса «люкс» и частные дома — собственность, явно недоступная на официальные скромные доходы. Сам Кулеба свою собственность декларировать не стал, ссылаясь на указ, освобождающий его от этой обязанности по должности — скорее политической, чем правительственной.

Невзирая на недовольство взяточничеством в государственной системе опеки, план Кулебы уже получает значительную поддержку среди украинских социальных работников и психологов.

Полный текст статьи читайте здесь.

 

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ВИДЕО ДНЯ

Жители Донецка опубликовали видео, на котором запечатлено, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из города. Один из автомобилей едет с прицепом, в который погружены вещи. Запись на видеохостинге YouTube опубликована днем 2 февраля.

«Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья — с прицепом, уже с вещами. Чтобы скорее домой ********* , укропы (так в Донбассе пренебрежительно называют сторонников киевских властей — ред.) же стреляют. А они [ОБСЕ] говорят, что не стреляют! А почему же мы тогда уезжаем?» — иронизирует неизвестный мужчина за кадром.

ВСУ продолжают нести потери в Донбассе, сообщает пресс-центр  АТО.

Согласно сообщению, за 2 февраля погибло четверо украинских военнослужащих, еще 17 получили ранения.

Отмечается также, что бои идут на донецком, луганском и мариупольском направлениях.

Для военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения АТО на Донбассе, не хватает крови с негативным резус-фактором. Об этом сообщила корреспондент телеканала "112 Украина" Елена Морозова.

"На территории Военного госпиталя в Центре крови сегодня с 9:00 до 12:00 ждут всех неравнодушных доноров. Сегодня сюда должны прибыть военные, получившие ранения в Авдеевке. Больше всего не хватает крови с негативным резус-фактором, а также третьей группы крови с позитивным резус-фактором", - сообщила она.

"Для того, чтобы стать донором необходимо быть старше 18 лет и весить не менее 50 кг", - добавила Елена Морозова.

 