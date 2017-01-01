Сам ли уловил или же подсказали? - неважно. Важно, что в считанные дни эКС ломанулся так, что глаза всех прочих полит/конкурентов превратились в анимэ-шные).

Президент, и в этот уже нет сомнений, в одиночестве. Его жестко атакуют со всем сторон.

Атаки нарастают по разоблачительности, интенсивности и даже оскорбительности. Петр Алексеевич, - несмотря на сводки с индексами положительного упоминания о нем - вызывает жесточайшее разочарование в социальных средах. Холод на внешних рынках тоже нельзя замаскировать. Воздух буквально сочится радикальными ожиданиями. Ключевой ресурс, который пока еще эффективно работает в руках Петра Алексеевича - силовики. Генпрокурата и СБУ.

Ресурс, несомненно, действенный и пугающий. Но только в рамках короткой игры. До "завтра". А дальше?

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