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Воскресенье, Январь 22, 2017 - 04:59

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

14:29
Процесс перегруппировки политических сил к досрочным парламентским выборам начался. Эксперт
10:32
Если Запад продолжит свою нынешнюю политику, мы увидим украинскую версию Путина. Newsweek
10:17
Подготовка встречи Путина и Трампа займет месяцы. Кремль
09:38
Посол Украины в США заявил, что отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа
09:18
Трамп обнародовал новую программу политики США
18:23
Трансляция инаугурации президента США Дональда Трампа
18:56
Аваковская реформа во всей красе - фальсификации и моральная деградация полиции. Видео
18:25
Глава МВФ заявила, что есть технические вопросы о предоставлении Украине очередного транша
18:04
Путин обсудил в Совбезе РФ выполнение Киевом Минска-2, а Украина остановила строительство "
15:21
Путем тихого переименования старого в новое в Украине появилось общественное телевидение, Европа
13:47
Янукович заявил, что располагает доказательствами о том, что на Майдане расстрелами руководили
13:28
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра. Фото
13:02
Во Львовском горсовете подрались из-за мусора, в ход пошли ножи. Видео
12:10
Крым перечислил в 2016 году налогов в федеральный бюджет РФ почти в два раза больше предыдущего
11:45
Украин открыла себя для ввода иностранных войск
11:06
В Италии лавина накрыла отель с людьми. Работают спасатели
10:28
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09:48
Военно-морской флот Украины заснул во льдах . Фото
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА / СТАТЬИ

Ликвидация липецкого ларька: Порошенко настроен на перевыборы и войну с Путиным

Похоже, Порошенко начинает подготовку к досрочным выборам президента и ВР, поэтому убирает все поводы для критики и дискредитации. Как мы написали выше самым жестким критиком «липецких договоренностей» Порошенко является лидер «Батькивщины», намеренная побороться с ним за президентский пост.

В ответ, гарант нации дал понять, что в отличие от однотуровых выборов, его новая электоральная кампания будет строиться на жесткой антироссийской риторике. То есть - Порошенко забирает себе нишу «ястреба» у адептов войны типа Парубия и Турчинова.

Их он «скушает» также легко, как конфету «Белочка». Также, уход из Липецка можно считать официальным отказом Украины выполнять Минские соглашения, сколько бы не обсуждал их Путин с Меркель и Олланд. Закрыв шоколаную фабрику в РФ, Порошенко может легально отказываться от всех предложений «нормандцев», не опасаясь за свой бизнес в России.

А значит - мы не увидим никакого прогресса на пути мирных переговоров, а увидим продолжение военных действий на Донбассе.

Полный текст статьи читайте здесь.

У Трампа ищут решение украинского вопроса

Но пока сделки нет, не нужно предаваться необоснованному оптимизму по поводу скорого мирного урегулирования и муссировать полюбившийся в российских СМИ тезис о том что дескать Запад давит на Украину с выполнением Минских соглашений. Ведь если принимать его на веру, то любую страну, которая столько времени не поддается западному давлению надо именовать великой державой. Но таковой Украина бесспорно не является.

В этой связи хочу признать и чрезмерный оптимизм тех прогнозов которые я делал в сентябре вскоре после того как французский министр иностранных дел Жан-Марк Эро озвучил в Киеве то, что легко можно было принять за согласованную франко-германскую дорожную карту урегулирования конфликта. Ведь когда речь зашла о реальной дорожной карте, то Париж и Берлин перешли на украинские позиции, не совпадающие с тем, что в сентябре прозвали «планом Эро». И сам этот план вероятно озвучивался в свое время только с одной целью, чтоб добиться саммита нормандской четвертки в октябре в Берлине, дав Москве ложную надежду на его результативность.

Но если глобалистам Олланду и Меркель не нужна сделка с Путиным, то такого пока нельзя сказать о новом хозяине Белого Дома. Да в ближайшие недели, а скорей всего и несколько месяцев мы вряд ли увидим сформировавшуюся политику США на украинском направлении. Сигналами перемен (или их отсутствия) пока будут лишь мелкие детали. Например, когда зайдет речь о Донбассе, то надо следить исчезнет (или напротив сохранится) в лексиконе новой администрации полюбившаяся вице-президенту Байдену формулировка «объединенные российско-сепаратистские силы».

Полный текст статьи читайте здесь.

 

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В пятницу, 20 января в столице США - Вашингтоне началась церемония инаугурации 45-го президента страны Дональда Трампа.

Ключевая часть торжественной церемонии начинается в 19 00 по Киеву.

В это время новый президент США Дональд Трамп примет присягу в западном крыле Капитолия, в присутствии руководителя Верховного суда. Затем он произнесет вступительную речь главы Соединенных Штатов.

Отметим, что избранный вице-президент США Майкл Пенс примет присягу на ступенях Капитолия в 18 30 (по Киеву).