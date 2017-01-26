Похоже, Порошенко начинает подготовку к досрочным выборам президента и ВР, поэтому убирает все поводы для критики и дискредитации. Как мы написали выше самым жестким критиком «липецких договоренностей» Порошенко является лидер «Батькивщины», намеренная побороться с ним за президентский пост.

В ответ, гарант нации дал понять, что в отличие от однотуровых выборов, его новая электоральная кампания будет строиться на жесткой антироссийской риторике. То есть - Порошенко забирает себе нишу «ястреба» у адептов войны типа Парубия и Турчинова.

Их он «скушает» также легко, как конфету «Белочка». Также, уход из Липецка можно считать официальным отказом Украины выполнять Минские соглашения, сколько бы не обсуждал их Путин с Меркель и Олланд. Закрыв шоколаную фабрику в РФ, Порошенко может легально отказываться от всех предложений «нормандцев», не опасаясь за свой бизнес в России.

А значит - мы не увидим никакого прогресса на пути мирных переговоров, а увидим продолжение военных действий на Донбассе.

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