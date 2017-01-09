Издание The Wall Street Journal на самом деле авторитетно, но не стоит переоценивать авторитетность этих двух публикаций. Они были бы таковыми, если бы действительно появились в журнале в качестве его собственных статей. Но эти публикации прошли в рубрике «Мнения», которая работает по принципу «платишь деньги — получаешь возможность опубликовать свою позицию».

В любом случае, сама публикация Пинчука, конечно, говорит нам, что он хочет вписаться в эти новые тренды с Трампом, с грядущими европейскими выборами и т.д.

Он — человек, считающий себя частью европейской и мировой бизнес-элиты — понимает прекрасно, что это крайне некомфортно и дальше быть в совершенно бесперспективной струе украинской политики. Потому он выступает фактически с повторением позиции, уже неоднократно сформулированной людьми, близкими к команде Трампа

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