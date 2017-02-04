Суббота, Февраль 4, 2017 - 04:36
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели первый разговор по телефону с момента инаугурации американского лидера. Они обсудили широкий круг актуальных проблем...
Про це вам не покажуть в телевізорі і не напишуть в газетах. Влада, швидше за все, зробить все можливе, щоб журналісти цю статтю «не помітили». Але принаймні тут, у фейсбуці, ми можемо ще...
Брат ты мне или не Трамп, Трамп ты мне или не Брат, налей-ка мне вина...
Приход в Белый Дом Дональда Трампа будет означать изменение отношений Вашингтона к Киеву. Такие прогнозы встречаются очень часто. Но в чем может заключаться это изменение? Что будет...
Запад совершал исключительно ошибки в отношении Украины. Два с половиной года назад в Украине победила демократическая революция. На всех ее этапах Запад не скрывал своей симпатии и...
ЛЮСТРАЦИЯ / СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
С сегодняшнего дня я начинаю публикацию материалов, подтверждающих позорный сговор старых и новых «хозяев» Украины, которые вместе продолжают грабить страну и врать обществу.
Как и обещала, расскажу вам о предварительном судебном заседании по иску А.Мартиросяна к СБУ. Вы, уверена, помните эту потрясающую историю про угрозу украинского диспетчера применить боевую...
Порошенко прощается, и уходит. Пока - из Липецка. Гарант закрывает свое шоколадное производство в стране-агрессоре, и это неслучайно. Ведь все три года президентства он упорно игнорировал...
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Проходит время, и и в памяти людской с уходом носителей информации часто стираются важные исторические даты, события. Об одном из таких я хочу рассказать. С 17 по 28 января 1946 г. в...
Начав в 2014 году войну против хорошо вооруженных и прекрасно финансируемых русских и их ставленников, Украина ведет отчаянные поиски героев, чтобы воодушевить нацию. И один источник...
Жизнь и поведение без афер и расстриги Михаила Денисенко, — так называемого патриарха Филарета (УПЦ КП), — и Вселенского патриарха Варфоломея (КПЦ), уже становятся нонсенсом. Но ведь если...
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Не можу не звернути увагу на той відьмацький шабаш, який відбувався сьогодні у Верховній Раді.
Украинские телеканалы беспрерывно в эти дни рассказывают о том, какой «тотальный дефицит» и нищета царят в современной России....
Скоро валюту возможно будет купить по официальному курсу, который в два раза ниже рыночного. Эксперты
Приватизация Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины назвала окончательную даты продажи Одесского припортового...
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В Княжичах милиционеры-оборотни охотились за частью прокурорского "общака" Луценко, а именно - частью "общего котла генпрокурора". Об этом заявил в своем Фейсбук экс-первый заместитель...
Ренат Кузьмин Против прокуроров, которые ведут мое дело, ГПУ начала расследование.
Kasus belli (латынь) - повод к конфликту, конфликтная ситуация. Неформальные размышления в связи со скорбными событиями последнего года украинской полиции. Даже в «раскованный сезон»...