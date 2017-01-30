11 апреля 1943 года во время карательной акции под руководством Оскара Валлизера - коменданта Бородянской ортскомендатуры была проведена карательная акция в селе Раска Бородянского района Киевской области. В результате этой карательной акции было уничтожено 487 граждан, а само село сожжено дотла. Раска приобрела название "украинской Хатыни".

С 17 по 28 января 1946 г. в Киевском доме офицеров Красной Армии состоялось заседание военного трибунала Киевского военного округа, во время которого было рассмотрено большое уголовное дело о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Украины. Перед судом предстали 15 человек, которые во время Второй мировой войны в составе немецкой армии и коллаборационистских формирований оккупационного режима на временно захваченной украинской земле совершили неслыханные преступления против мира и человечности. Среди них - и Оскар Валлизер.

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