Подытоживая примерный план на начало недели, хочу отметить, что он будет дополняться ещё десятками пунктов, жалоб, ходатайств, заявлений, апелляционных жалоб и т.д. до тех пор, пока высшее политическое руководство не прийдет к выводу, что фигуранта дешевле сдать, чем защищать.

В конечном и итоге, мы либо добьёмся от ГПУ внесения представления в парламент на арест депутата, либо персонификации ответственности за его выстрел на руководителях государства и ГПУ, либо, в худшем случае, потопчемся на коалиции и Народном Фронте, наглядно продемонстрировав организованную преступную группу из правоохранителей и правящих депутатов.

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