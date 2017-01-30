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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели первый разговор по телефону с момента инаугурации американского лидера. Они обсудили широкий круг актуальных проблем...
Про це вам не покажуть в телевізорі і не напишуть в газетах. Влада, швидше за все, зробить все можливе, щоб журналісти цю статтю «не помітили». Але принаймні тут, у фейсбуці, ми можемо ще...
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Как и обещала, расскажу вам о предварительном судебном заседании по иску А.Мартиросяна к СБУ. Вы, уверена, помните эту потрясающую историю про угрозу украинского диспетчера применить боевую...
Порошенко прощается, и уходит. Пока - из Липецка. Гарант закрывает свое шоколадное производство в стране-агрессоре, и это неслучайно. Ведь все три года президентства он упорно игнорировал...
Украинские чиновники активно правят Википедию, участвуя в идеологических «войнах правок» с россиянами, и просто редактируют статьи о своих любимцах-футболистах. «Вести» выяснили, как...
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Начав в 2014 году войну против хорошо вооруженных и прекрасно финансируемых русских и их ставленников, Украина ведет отчаянные поиски героев, чтобы воодушевить нацию. И один источник...
Жизнь и поведение без афер и расстриги Михаила Денисенко, — так называемого патриарха Филарета (УПЦ КП), — и Вселенского патриарха Варфоломея (КПЦ), уже становятся нонсенсом. Но ведь если...
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Kasus belli (латынь) - повод к конфликту, конфликтная ситуация. Неформальные размышления в связи со скорбными событиями последнего года украинской полиции. Даже в «раскованный сезон»...