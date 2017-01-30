.

Понедельник, Январь 30, 2017 - 02:21

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

22:38
Украина, Сирия и восстановления «взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами
21:36
Вятрович разрешил 8 марта, но как календарный день - оттуда не вычернешь
20:27
Путин и Трамп разговаривали 45 минут по телефону. Подробности
20:01
Украина - временно оккупированная территория. Наталья Поклонская
19:06
Пять способов, как Шульц свергнет Меркель. Politico
18:53
Россия предложила работу и полное обеспечение всем авиаконструкторам и авиостроителям из Украины
10:14
В Норвегии заявили о давлении РФ с целью не допустить присуждения Нобелевской премии мира Порошенко
11:52
"Золотая" лопата от Сони Кошкиной по протоколу обыска проходит как "черновые записи
10:41
Обещанные Порошенко 100% госгарантии по вкладам госбанков - это как разговоры про безвиз. Эксперт
09:32
Липецкая ROSHEN превращается в "Мерлетто" и продолжает платить налоги на нужды "
08:10
Зачем Украина убивает своих детей и лишает их права на будущее в конкурентном мире
07:36
Стали известны фамилии депутатов РФ, которые дали показания ГПУ о государственной измене Януковича
07:19
Если мы поладим с Россией, это замечательно. Трамп
18:20
Запрещенная в Украине Марин Ле Пен едет в Крым
17:49
Не Порошенко, а Климкин и не с Трампом, а с неуказанными представителями, но возможно - скоро. МИД
15:49
Порошенко и Луценко держат на крючке Турчинова по факту вывода в офшоры 800 миллионов долларов
15:14
У Кузьмина опять провели обыск, ожидаются новые сновидения о чем-то "золотом"
14:39
Под угрозой суда от американской корпорации Cargill, ПриватБанк забыл об украинских клиентах
14:15
Порошенко попросили лишить ордена писателя-антисемита
09:14
Луценко опять радостно отчитался, что от него сбежали
08:54
Трамп рассказал как он спит в постели Линкольна и смотрит телевизор в Овальном кабинете
08:03
Слабеющий президент Порошенко заигрывает с националистами. Foreign Policy
07:44
Украина обиделась, что ее не зовут на сделку по Донбассу между Трампом и Путиным
07:09
Новинский и оппозиция разгромили в ПАСЕ "партию войны" при власти в Украине
12:49
Киев не желает выполнять Минск-2 и совершает вооруженные провокации. Лавров
12:33
Россия надеется, что Украина начнет жить своим умом и перестанет "полагаться на своих
10:41
МВФ объяснил Порошенко, что проблемы Сомали и Лаоса их интересуют больше
10:18
Куда ведет Филарет: единая поместная церковь - всего лишь промежуточный этап
09:56
Аваков лишился своего главного "коня" - Вадим Троян сошел с дистанции за пост главы
09:25
Европейские политики — единственное ограничение пронацистской волны в Украине. Погребинский
Читать все новости

ИНТЕРВЬЮ

Трамп о Трампе: нет политических правил, нет дипломатических канонов. BILD
Трамп о Трампе: нет политических правил, нет дипломатических канонов. BILD
Кузьмин об убийстве Олеся Бузины, пленках Онищенко, расстрелах на Майдане и Манафорте
Кузьмин об убийстве Олеся Бузины, пленках Онищенко, расстрелах на Майдане...
На годовщину Майдана "мы видели уродливые лица сумасшедших". Посол Украины в Германии . BILD
На годовщину Майдана "мы видели уродливые лица сумасшедших"....
Читать все статьи

ПЕРВАЯ ПОЛОСА / СТАТЬИ

Сегодня годовщина "Киевского процесса" и казнь нацистских карателей "украинской Хатыни" в 1946 году

11 апреля 1943 года во время карательной акции под руководством Оскара Валлизера - коменданта Бородянской ортскомендатуры была проведена карательная акция в селе Раска Бородянского района Киевской области. В результате этой карательной акции было уничтожено 487 граждан, а само село сожжено дотла. Раска приобрела название "украинской Хатыни".

С 17 по 28 января 1946 г. в Киевском доме офицеров Красной Армии состоялось заседание военного трибунала Киевского военного округа, во время которого было рассмотрено большое уголовное дело о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Украины. Перед судом предстали 15 человек, которые во время Второй мировой войны в составе немецкой армии и коллаборационистских формирований оккупационного режима на временно захваченной украинской земле совершили неслыханные преступления против мира и человечности. Среди них - и Оскар Валлизер.

Полный текст статьи читайте здесь.

Акценты Путина и Трампа и "пожелания счастья и процветания российскому народу"

"Этот положительный звонок стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес", — продолжает Белый дом.

Согласно его сообщению, разговор длился около часа и касался тем "от взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ до усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию".

Полный текст статьи читайте здесь.

 

ПОЛИТИКА / СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Акценты Путина и Трампа и "пожелания счастья и процветания российскому народу"
Акценты Путина и Трампа и "пожелания счастья и процветания российскому народу"
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели первый разговор по телефону с момента инаугурации американского лидера. Они обсудили широкий круг актуальных проблем...
З цими людьми при владі ми вже кашу не зваримо.Їх план - власна безпека і збереженням награбованого
З цими людьми при владі ми вже кашу не зваримо.Їх план - власна безпека і збереженням награбованого
Про це вам не покажуть в телевізорі і не напишуть в газетах. Влада, швидше за все, зробить все можливе, щоб журналісти цю статтю «не помітили». Але принаймні тут, у фейсбуці, ми можемо ще...
Виват король, виват товарищ TRUMPов!
Виват король, виват товарищ TRUMPов!
Брат ты мне или не Трамп, Трамп ты мне или не Брат, налей-ка мне вина...
У Трампа ищут решение украинского вопроса
У Трампа ищут решение украинского вопроса
Приход в Белый Дом Дональда Трампа будет означать изменение отношений Вашингтона к Киеву. Такие прогнозы встречаются очень часто. Но в чем может заключаться это изменение? Что будет...
УКРАИНА КАК ПОЛЕ БИТВЫ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЗАПАДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
УКРАИНА КАК ПОЛЕ БИТВЫ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЗАПАДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Запад совершал исключительно ошибки в отношении Украины. Два с половиной года назад в Украине победила демократическая революция. На всех ее этапах Запад не скрывал своей симпатии и...
Читать все статьи

ЛЮСТРАЦИЯ / СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Сказка о Мартиросяне, «Белавиа», боевой авиации и доблестном СБУ
Сказка о Мартиросяне, «Белавиа», боевой авиации и доблестном СБУ
Как и обещала, расскажу вам о предварительном судебном заседании по иску А.Мартиросяна к СБУ. Вы, уверена, помните эту потрясающую историю про угрозу украинского диспетчера применить боевую...
Ликвидация липецкого ларька: Порошенко настроен на перевыборы и войну с Путиным
Ликвидация липецкого ларька: Порошенко настроен на перевыборы и войну с Путиным
Порошенко прощается, и уходит. Пока - из Липецка. Гарант закрывает свое шоколадное производство в стране-агрессоре, и это неслучайно. Ведь все три года президентства он упорно игнорировал...
Минобороны успешно провело операцию по декоммунизации преподобного Ильи Муромца
Минобороны успешно провело операцию по декоммунизации преподобного Ильи Муромца
Украинские чиновники активно правят Википедию, участвуя в идеологических «войнах правок» с россиянами, и просто редактируют статьи о своих любимцах-футболистах. «Вести» выяснили, как...
Читать все статьи

ОБЩЕСТВО / СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Сегодня годовщина "Киевского процесса" и казнь нацистских карателей
Проходит время, и и в памяти людской с уходом носителей информации часто стираются важные исторические даты, события. Об одном из таких я хочу рассказать. С 17 по 28 января 1946 г. в...
Исторические войны между Украиной и Польшей — это подарок Путину
Начав в 2014 году войну против хорошо вооруженных и прекрасно финансируемых русских и их ставленников, Украина ведет отчаянные поиски героев, чтобы воодушевить нацию. И один источник...
Раскол: на безрыбье и рак рыба, или почему теперь Филарет слаще Гюлена
Жизнь и поведение без афер и расстриги Михаила Денисенко, — так называемого патриарха Филарета (УПЦ КП), — и Вселенского патриарха Варфоломея (КПЦ), уже становятся нонсенсом. Но ведь если...
Читать все статьи

ЭКОНОМИКА / СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Ніч розпусти у Верховній Раді
Не можу не звернути увагу на той відьмацький шабаш, який відбувався сьогодні у Верховній Раді.
Ротшильды крупно подставили Порошенко
Украинские телеканалы беспрерывно в эти дни рассказывают о том, какой «тотальный дефицит» и нищета царят в современной России....
Скоро валюту возможно будет купить по официальному курсу, который в два раза ниже рыночного. Эксперты
Приватизация Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины назвала окончательную даты продажи Одесского припортового...
Читать все статьи

КРИМИНАЛ / СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Против прокуроров, которые ведут мое дело, ГПУ начала расследование. Кузьмин
Против прокуроров, которые ведут мое дело, ГПУ начала расследование. Кузьмин
Ренат Кузьмин Против прокуроров, которые ведут мое дело, ГПУ начала расследование. 
МВД - мафия внутренних дел, или реквием по нашему прошлому. Часть вторая
МВД - мафия внутренних дел, или реквием по нашему прошлому. Часть вторая
Kasus belli  (латынь)  - повод к конфликту, конфликтная ситуация. Неформальные размышления в связи со скорбными событиями последнего года украинской полиции. Даже в «раскованный сезон»...
МВД - мафия внутренних дел, или реквием по нашему прошлому. Часть первая
МВД - мафия внутренних дел, или реквием по нашему прошлому. Часть первая
Kasus belli  (латынь)  - повод к конфликту, конфликтная ситуация. Неформальные размышления в связи со скорбными событиями последнего года украинской полиции. Даже в «раскованный сезон»...
Читать все статьи

ПОИСК

Форма поиска

ВИДЕО ДНЯ

Друзья,посмотрите пожалуйста это видео про встречу нового Президента США Дональда Трампа (Donald J. Trump) с представителями бизнеса(перевод-Денис Владимирский).

Просто посчитайте как часто он говорит слово ,,спасибо,, в отношении предпринимателей.

Он говорит о снижении налогов и всяческом благоприятствовании бизнесу и предпринимателям.

Очень надеемся,что руководители нашей страны будут также открыты к диалогу с представителями бизнеса.Также будут защищать тех,кто дает рабочие места и платит налоги в бюджет.

Тем более,что Премьер-министр Украины Volodymyr Groysman и Президент Украины Петро Порошенко неоднократно подчеркивали в своих выступлениях важность диалога между бизнесом и государством.