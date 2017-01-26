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Четверг, Январь 26, 2017 - 14:01

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

09:14
Луценко опять радостно отчитался, что от него сбежали
08:54
Трамп рассказал как он спит в постели Линкольна и смотрит телевизор в Овальном кабинете
08:03
Слабеющий президент Порошенко заигрывает с националистами. Foreign Policy
07:44
Украина обиделась, что ее не зовут на сделку по Донбассу между Трампом и Путиным
07:09
Новинский и оппозиция разгромили в ПАСЕ "партию войны" при власти в Украине
12:49
Киев не желает выполнять Минск-2 и совершает вооруженные провокации. Лавров
12:33
Россия надеется, что Украина начнет жить своим умом и перестанет "полагаться на своих
10:41
МВФ объяснил Порошенко, что проблемы Сомали и Лаоса их интересуют больше
10:18
Куда ведет Филарет: единая поместная церковь - всего лишь промежуточный этап
09:56
Аваков лишился своего главного "коня" - Вадим Троян сошел с дистанции за пост главы
09:25
Европейские политики — единственное ограничение пронацистской волны в Украине. Погребинский
08:45
Журналистам: как следует освещать Трампа на примере Путина. The Guardian
08:15
Половина граждан Украины не платит налоги. Вице-премьер-министр Павел Розенко
06:19
Обнаружился автор компромата на Трампа, который признал его полным фейком.Wall Street Journal
06:06
Почему санкции усилили военную мощь России. Foreign Policy
14:46
У Сони Кошкиной обнаружен золотая метла - инкрустирована драгоценными каменюками. Источник
11:54
Декоммунизация в Украине докатилась до Ивановых
11:33
Подробности Пенсионной реформы, которые добьют бюджет Украины
11:06
Андрей Садовой задался вопросом: на карте Украины еще есть Львов?
10:49
Крым можно вернуть в любом случае только вооруженным путем. Командир батальона "Крым" Иса
10:25
Мир изменился: кому важна Америка, те будут сотрудничать с Трампом в рамках более масштабного
09:59
Под руководством вице-спикеров Рады Геращенко и Сыроид развязывается конфронтация с ОБСЕ
09:37
Закон "О государственном языке" и пенсионеры на Донбассе это провокация Кремля. Гордон
09:19
Мы не потерпим ущемления Украиной прав закарпатских венгров. Глава внешнеэкономических связей
09:07
Американская разведка не может доказать связь штаба Трампа с Россией
08:52
Активисты заблокировали въезды в Киев
12:30
Кому нужна "русская мишень" Антон Геращенко
12:04
Порошенко отверг идею жертвования советскими землями Украины
10:19
Twitter BBC сообщил про ранение Трампа
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Избрание Трампа - конец миропорядка ХХ века‍. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА / СТАТЬИ

Ликвидация липецкого ларька: Порошенко настроен на перевыборы и войну с Путиным

Похоже, Порошенко начинает подготовку к досрочным выборам президента и ВР, поэтому убирает все поводы для критики и дискредитации. Как мы написали выше самым жестким критиком «липецких договоренностей» Порошенко является лидер «Батькивщины», намеренная побороться с ним за президентский пост.

В ответ, гарант нации дал понять, что в отличие от однотуровых выборов, его новая электоральная кампания будет строиться на жесткой антироссийской риторике. То есть - Порошенко забирает себе нишу «ястреба» у адептов войны типа Парубия и Турчинова.

Их он «скушает» также легко, как конфету «Белочка». Также, уход из Липецка можно считать официальным отказом Украины выполнять Минские соглашения, сколько бы не обсуждал их Путин с Меркель и Олланд. Закрыв шоколаную фабрику в РФ, Порошенко может легально отказываться от всех предложений «нормандцев», не опасаясь за свой бизнес в России.

А значит - мы не увидим никакого прогресса на пути мирных переговоров, а увидим продолжение военных действий на Донбассе.

Полный текст статьи читайте здесь.

Новинский и оппозиция разгромили в ПАСЕ "партию войны" при власти в Украине

- исправить закон о люстрации, нарушающий права человека;

- соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, дать возможность оппозиции выполнять свою роль в полном объеме;

- обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане и в Одессе(!);

- учитывать, в процессе проведения децентрализации, этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов;

- пересмотреть закон о декоммунизации в соответствии с критикой Венецианской комиссии;

- "выполнить Украиной Минских соглашений об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации";

- не вносить изменения в языковой закон.

Полный текст статьи читайте здесь.

 

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ВИДЕО ДНЯ

Друзья,посмотрите пожалуйста это видео про встречу нового Президента США Дональда Трампа (Donald J. Trump) с представителями бизнеса(перевод-Денис Владимирский).

Просто посчитайте как часто он говорит слово ,,спасибо,, в отношении предпринимателей.

Он говорит о снижении налогов и всяческом благоприятствовании бизнесу и предпринимателям.

Очень надеемся,что руководители нашей страны будут также открыты к диалогу с представителями бизнеса.Также будут защищать тех,кто дает рабочие места и платит налоги в бюджет.

Тем более,что Премьер-министр Украины Volodymyr Groysman и Президент Украины Петро Порошенко неоднократно подчеркивали в своих выступлениях важность диалога между бизнесом и государством.