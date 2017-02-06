Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Петром Порошенко.

Как говорится в сообщении, Трамп заявил, что "мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы".

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки.

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