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Однажды, растянувшись в блестящем шизофреническом шпагате, мы так и не смогли определить для себя - чего же мы хотим от окружающего мира и что мы можем ему предложить взамен?
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Мы парализованы сами собой. Собственным мнением о "величии" ставленников и хозяев финансово-промышленных групп, или по-простому – бизнес-империй олигархов. Также тем, что рядовой гражданин...
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