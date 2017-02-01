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Среда, Февраль 1, 2017 - 22:06

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

21:55
Эмблема Евровидения-2017 - красно-черные анальные шарики-лошарики
20:51
Без света и воды, под свист снарядов в Луганске люди вышивали лики Богородицы
20:09
Трамп закрывает Америку для Украины и украинцев
19:45
Мой враг тот, кто враг моему народу. Порошенко - враг народа. Надежда Савченко
12:56
Игра на уничтожение коксохимического сердца Ахметова
12:15
Попытка силовой цензуры говорит о неуверенности власти в собственных делах и силах - это агония.
11:24
Москва не исключает принуждения Киева к миру и выполнению Минска-2
09:46
Представители Оппозиционного Блока становятся игроком, к которому прислушиваются в Европе. Эксперт
09:00
Обострение в Авдеевке может быть способом проверки того, как изменилась для Украины ситуация на
08:18
В Германии указали Трампу, что отменять санкции против России - "это не по-американски"
08:00
К концу этого года Украина будет иметь только 65% от уровня развития экономики 1991 года
07:22
Мы не хотим нациста! В Испании взбунтовались фанаты против украинского футболиста
19:41
Насилие в таких масштабах, включая потерянные жизни, неприемлемо. ОБСЕ
18:56
Берлин гадает, как отвадить Киев от его собственных провокационных действий
12:56
Эвакуация шахтёров шахты им. Засядько. Фоторепортаж
11:48
СБУ и Нацбанк финансируют террористические организации в самопровозглашенных ЛДНР . Эксперты
10:58
Донецк начал поднимать людей из шахты Засядько
10:44
Донбасс - территория эксперимента, сплошное унижение и издевательство
09:09
Позорный сговор старых и новых «хозяев» Украины
08:28
Лещенко рассказал про непрерывный цикл украинской коррупции на примере"Центрэнерго"
08:02
"Барыжный прием" Порошенко по вымогательству 200 млн долларов взятки с Ахметова
07:27
Порошенко собирает контактную группу по Авдеевке, о которой в ДНР ничего не знают
17:36
Президент Сирии Башар Асад госпитализирован с инсультом. СМИ
17:04
Порошенко попросил еще санкций, Меркель пообещала поделиться советом
16:50
Закарпатье готово строить стену от Украины
15:40
Высший административный суд Украины заминировали миной марки "Онищенко"
15:01
Пусть Трамп и Путин «поделят» Украину — главное, не Польшу. Polskie Radio
13:17
Эмиграция врачей из Киева идет со скоростью 4,5 тысяч человек в год
12:56
СБУ пожаловалось, что блокада самопровозглашенных республик приносит убытки Украине
12:15
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА / СТАТЬИ

Игра на уничтожение коксохимического сердца Ахметова

Ахметов распоряжается последним - решающим - голосом.

И его профессионально обложили со всех сторон.

Первое: обеспечили разрушение бизнес. Везде. ДТЭК уже сгенерировал более 2,6 млрд.$ убытков. Закупка угля только через Центрэнерго (а кто у нас неформально курирует ЦЭ?))). Нарастающие неплатежи по тепловым тарифам). И насколько я понимаю, для ахметовского банка (ПУМБа) подготовлен свой "приватовский сценарий". Президентский джокер в рукаве).

Второе: жесткая "русская претензия", которая вылилась в окончательное изгнание с Донбасса, отжимом крупнейшего Фарлепа и чего-то помелочи. Причина? Оппоблок должен принять внутрь Медведчука и начинать сильно шатать, чтобы выйти на обязательные досрочные...

 

Полный текст статьи читайте здесь.

Попытка силовой цензуры говорит о неуверенности власти в собственных делах и силах - это агония. Лукаш

Никакой свободы слова в Украине нет. Любой взгляд на события, который отличается от официальной доктрины — преступен. Под жестким контролем практически все СМИ. А те, кто еще осмеливается писать правду, подвергаются гонениям и прессингу.

Если лаконично, то причина отсутствия свободы слова — формула три «В»: власть, воровство, война. «Закрыть всем рты!» — главный посыл власти ко всем, кто смеет ее критиковать. И не только к журналистам.

Но и всем нам, гражданам Украины

Полный текст статьи читайте здесь.

 

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ВИДЕО ДНЯ

Друзья,посмотрите пожалуйста это видео про встречу нового Президента США Дональда Трампа (Donald J. Trump) с представителями бизнеса(перевод-Денис Владимирский).

Просто посчитайте как часто он говорит слово ,,спасибо,, в отношении предпринимателей.

Он говорит о снижении налогов и всяческом благоприятствовании бизнесу и предпринимателям.

Очень надеемся,что руководители нашей страны будут также открыты к диалогу с представителями бизнеса.Также будут защищать тех,кто дает рабочие места и платит налоги в бюджет.

Тем более,что Премьер-министр Украины Volodymyr Groysman и Президент Украины Петро Порошенко неоднократно подчеркивали в своих выступлениях важность диалога между бизнесом и государством.